В Минфине назвали приоритеты бюджета России до 2028 года

Приоритетами бюджета на период с 2026 по 2028 год являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации на Украине, безопасность страны и достижение национальных целей. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

В документе говорится, что главными приоритетами формирования государственного бюджета на предстоящие три года являются выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, которые определил президент России Владимир Путин.

«Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, такой подход необходим для поддержания макроэкономической стабильности, а также сохранения условий для роста реальных зарплат и доходов населения.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что российское правительство якобы всерьез рассматривает возможность повышения налогов в стране ради сохранения бюджетного правила. По словам собеседников агентства, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость (НДС). При этом отмечается, что все остальные налоги власти РФ уже поднимали.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».