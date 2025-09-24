На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине назвали приоритеты бюджета России до 2028 года

Приоритетами нового бюджета РФ стали соцподдержка участников СВО, безопасность
true
true
true
close
Pixabay

Приоритетами бюджета на период с 2026 по 2028 год являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации на Украине, безопасность страны и достижение национальных целей. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

В документе говорится, что главными приоритетами формирования государственного бюджета на предстоящие три года являются выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, которые определил президент России Владимир Путин.

«Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сбалансированный и устойчивый», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, такой подход необходим для поддержания макроэкономической стабильности, а также сохранения условий для роста реальных зарплат и доходов населения.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что российское правительство якобы всерьез рассматривает возможность повышения налогов в стране ради сохранения бюджетного правила. По словам собеседников агентства, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость (НДС). При этом отмечается, что все остальные налоги власти РФ уже поднимали.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами