В Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину»

В России предлагают ввести так называемую «социальную десятину» — целевой налог в размере 10% для людей, чей доход превышает 30 млн рублей в год. Однако если эту меру утвердят, то она приведет к тому, что обеспеченные граждане начнут скрывать свои доходы, заявила в беседе с 360.ru член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Чаще всего доходы наиболее обеспеченных граждан формируются не за счет зарплаты – они получают прибыль от акций и прочих вложений. При этом в России уже ввели повышенный НДФЛ для тех, кто имеет высокие доходы, как раз с целью распределения этих средств на реализацию социальных мер поддержки, напомнила Стенякина.

«В любом случае, самые богатые люди, которых предлагается обложить «социальной десятиной», не будут ее выплачивать», — подчеркнула она.

По мнению депутата, эта инициатива приведет лишь к тому, что россияне начнут скрывать свои доходы, чтобы не платить налоги. Новых решений в этой сфере не требуется, так как на данный момент вопрос с налогообложением уже решен максимально сбалансировано, заключила парламентарий.

Напомним, о необходимости ввести «социальную десятину» для людей, чей доход превышает 30 млн рублей в год, заявила президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. Она предложила создать российский банк помощи нуждающимся пенсионерам по аналогии с федеральной кассой взаимопомощи, куда будут направляться эти средства. Она напомнила, что при учете средней пенсии пожилые люди должны питаться, оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства на 800 рублей в день, призвав подробнее обсудить детали создания нового финансового института.

Ранее россиянам посоветовали сохранять налоговые декларации и жить в «белую».