Кремль прокомментировал проект бюджета РФ на следующие три года

Песков: проект бюджета России на следующие три года абсолютно сбалансированный
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Проект российского бюджета на следующие три года абсолютно сбалансированный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

«Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме», — сказал представитель Кремля.

Минфин РФ внес в кабмин поправки в бюджет на 2025 год и в проект бюджета на 2026-2028 годы. Ключевыми приоритетами бюджета на ближайшие три года в документе названы выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей до 2030 года.

Минфин подчеркнул, что новый бюджет сбалансирован и устойчив. Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность.

Вместе с тем, ведомство предложило пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20 до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров

Ранее в России собрались ввести новые налоги для букмекеров.

