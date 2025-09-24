На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин рассказал о завершении подготовки проекта бюджета на 2026-2028 годы

Мишустин: кабмин России завершает подготовку проекта бюджета на 2026-2028 годы
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Правительство завершает подготовку проекта федерального бюджета на следующие три года», — сказал он.

Министерство финансов Российской Федерации внесло в правительство поправки в бюджет на 2025 год и в проект бюджета на 2026-2028 годы. Ключевыми приоритетами бюджета на ближайшие три года в документе названы выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников специальной военной операции (СВО), а также достижение национальных целей до 2030 года.

В Минфине отметили, что новый бюджет сбалансирован и устойчив. В ведомстве подчеркнули, что это поможет сохранить макроэкономическую стабильность.

Ранее сообщалось, что бюджет России может недополучить 1 трлн рублей по налогу на прибыль.

