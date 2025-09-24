Минфин внес поправки в бюджет РФ

Минфин РФ внес в кабмин поправки в бюджет на 2025 год и на 2026-2028 годы

Минфин РФ внес в кабмин поправки в бюджет на 2025 год и в проект бюджета на 2026-2028 годы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ключевыми приоритетами бюджета на ближайшие три года в документе названы выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей до 2030 года.

Минфин подчеркнул, что новый бюджет сбалансирован и устойчив. Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность.

Ведомство также предложило пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров.

