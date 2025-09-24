Путин подписал указ о повышении зарплаты госслужащим и дипломатам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами», — говорится в указе.

Отмечается, что размер повышения составил 7,6%. Что касается размеров окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений, то они повышаются в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

В России с 1 октября произойдет повышение заработной платы. Оно коснется в первую очередь военных, сотрудников силовых структур, работников федеральных государственных органов и учреждений. Индексация будет выше, чем изначально планировалось.

Также с 1 октября российских пенсионеров тоже ждет денежная прибавка. Пенсии вырастут у нескольких категорий граждан. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены разовые выплаты ко Дню пожилого человека.

