Индексация пенсий с 1 октября: кому и на сколько повысят выплаты

Несколько категорий пенсионеров ждет этой осенью прибавка к пенсии и разовая выплата

С 1 октября 2025 года российских пенсионеров ждет денежная прибавка. Пенсии вырастут у нескольких категорий граждан. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены разовые выплаты ко Дню пожилого человека. Насколько большим будет повышение и кому оно полагается — в материале «Газеты.Ru».

Повышение пенсий военным пенсионерам

Последнее повышение пенсий в этом году ждет две категорий граждан. Первая — это военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств. Регулирует индексацию постановление правительства РФ от 9 апреля 2025 г. N 464.

на 7,6% вырастут пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств

Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, военные пенсии рассчитываются на основе окладов, надбавок и понижающего коэффициента, при этом учитывается 93,59% денежного довольствия.

Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников:

Повышение пенсий гражданским пенсионерам

Гражданские пенсионеры в октябре не получат отдельной индексации, так как их пенсии уже были увеличены в январе на 9,5% и в апреле на 14,75%. Однако есть исключение. Это — категория граждан старше 80 лет и те, кто получил I группу инвалидности.

«Для юбиляров сентября пенсии вырастут с 1 октября: например, если пенсия была 40 000 рублей то она вырастет до 50 221,70 рубля. Пенсия увеличится на 10 221,70 рубля: сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей. Индексация также будет проведена автоматически без подачи заявлений», — рассказал Петр Щербаченко.

close Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Выплаты ко Дню пожилого человека

1 октября в России отмечают День пожилого человека. И хотя федеральных выплат к этой дате не предусмотрено, в некоторых регионах страны отдельные категории пенсионеров получат праздничные выплаты.

Доплату получат пенсионеры:

Челябинской области — доплата 800 руб.;



Рязанской области старше 90 лет — доплата 539 руб.;



Ненецкого автономного округа старше 70 лет со стажем проживания в регионе от 15 лет — доплата 5 тыс. руб.;



Приморского края — доплата 1 тыс. руб.;



Ямало-Ненецкого АО — доплата составит 1 122 рубля мужчинам от 60 и женщинам от 55 лет.

Решение о начислении доплат пенсионерам к празднику ежегодно принимают власти на региональном уровне. Узнать, положена ли доплата в конкретном регионе, можно в администрации своего города или местном органе соцзащиты населения. Обращаться за выплатами никуда не нужно: они будут начислены автоматически. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: на почте либо на банковский счет.

Как повысить свою пенсию

Любая индексация — это позитивный шаг, который помогает сохранить покупательную способность пенсионеров, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по продукту НПФ Газфонд ПН Роман Карнеев.

«Однако, если мы посмотрим на ситуацию в долгосрочной перспективе, то увидим, что государственная пенсия, даже с учетом индексаций, выполняет в первую очередь социальную функцию — обеспечивает базовый уровень жизни. Полагаться исключительно на государственное обеспечение сегодня уже недостаточно для сохранения привычного уровня комфорта после завершения карьеры. Мировая практика и наш собственный опыт показывают: чтобы получать в старости доход, сопоставимый с зарплатой, необходимо формировать личные накопления», — пояснил эксперт.

Он предложил обратить внимание на появившийся в 2024 году в России новый инструмент — Программу долгосрочных сбережений (ПДС), разработанную Минфином и Банком России.

Это добровольная программа, которая позволяет гражданам формировать долгосрочные накопления при активной поддержке государства. Ярким подтверждением ее востребованности стали около 2,6 миллиона счетов, на которые поступили первые взносы государственного софинансирования. Общий объем такой поддержки уже превысил 51 млрд рублей. Для примерно 40% вкладчиков это максимальные 36 тысяч рублей в год — весомый аргумент в пользу программы. Роман Карнеев директор по продукту НПФ Газфонд ПН

Софинансирование по ПДС доступно всем гражданам, вне зависимости от трудоустройства. В общей сложности можно получить до 360 000 рублей на протяжении 10 лет. Наряду с этим плательщики НДФЛ имеют право на налоговые вычеты, что делает участие в программе еще более выгодным.

«В результате к пенсионному возрасту формируется финансовый резерв, составляющий существенную прибавку к основной государственной пенсии. Таким образом, программа долгосрочных сбережений дает возможность самостоятельно формировать будущий доход и обеспечить себе денежную стабильность в зрелом возрасте, не ограничиваясь исключительно государственной пенсией и периодическим повышением размера предусмотренных ею выплат», — отметил Роман Карнеев.

Кроме этой программы эксперт отметил и другие варианты повышения своей пенсии в будущем. Сделать это можно за счет: