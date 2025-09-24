На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Индексация пенсий с 1 октября: кому и на сколько повысят выплаты

Несколько категорий пенсионеров ждет этой осенью прибавка к пенсии и разовая выплата
Автор: Эксперт:
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости
С 1 октября 2025 года российских пенсионеров ждет денежная прибавка. Пенсии вырастут у нескольких категорий граждан. Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены разовые выплаты ко Дню пожилого человека. Насколько большим будет повышение и кому оно полагается — в материале «Газеты.Ru».

Повышение пенсий военным пенсионерам Повышение пенсий гражданским пенсионерам Выплаты ко Дню пожилого человека Как повысить свою пенсию

Повышение пенсий военным пенсионерам

Последнее повышение пенсий в этом году ждет две категорий граждан. Первая — это военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств. Регулирует индексацию постановление правительства РФ от 9 апреля 2025 г. N 464.

Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, военные пенсии рассчитываются на основе окладов, надбавок и понижающего коэффициента, при этом учитывается 93,59% денежного довольствия.

Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников:

Повышение пенсий гражданским пенсионерам

Гражданские пенсионеры в октябре не получат отдельной индексации, так как их пенсии уже были увеличены в январе на 9,5% и в апреле на 14,75%. Однако есть исключение. Это — категория граждан старше 80 лет и те, кто получил I группу инвалидности.

«Для юбиляров сентября пенсии вырастут с 1 октября: например, если пенсия была 40 000 рублей то она вырастет до 50 221,70 рубля. Пенсия увеличится на 10 221,70 рубля: сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей. Индексация также будет проведена автоматически без подачи заявлений», — рассказал Петр Щербаченко.

close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Выплаты ко Дню пожилого человека

1 октября в России отмечают День пожилого человека. И хотя федеральных выплат к этой дате не предусмотрено, в некоторых регионах страны отдельные категории пенсионеров получат праздничные выплаты.

Доплату получат пенсионеры:

  • Челябинской области — доплата 800 руб.;
  • Рязанской области старше 90 лет — доплата 539 руб.;
  • Ненецкого автономного округа старше 70 лет со стажем проживания в регионе от 15 лет — доплата 5 тыс. руб.;
  • Приморского края — доплата 1 тыс. руб.;
  • Ямало-Ненецкого АО — доплата составит 1 122 рубля мужчинам от 60 и женщинам от 55 лет.

Решение о начислении доплат пенсионерам к празднику ежегодно принимают власти на региональном уровне. Узнать, положена ли доплата в конкретном регионе, можно в администрации своего города или местном органе соцзащиты населения. Обращаться за выплатами никуда не нужно: они будут начислены автоматически. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: на почте либо на банковский счет.

Как повысить свою пенсию

Любая индексация — это позитивный шаг, который помогает сохранить покупательную способность пенсионеров, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор по продукту НПФ Газфонд ПН Роман Карнеев.

«Однако, если мы посмотрим на ситуацию в долгосрочной перспективе, то увидим, что государственная пенсия, даже с учетом индексаций, выполняет в первую очередь социальную функцию — обеспечивает базовый уровень жизни. Полагаться исключительно на государственное обеспечение сегодня уже недостаточно для сохранения привычного уровня комфорта после завершения карьеры. Мировая практика и наш собственный опыт показывают: чтобы получать в старости доход, сопоставимый с зарплатой, необходимо формировать личные накопления», — пояснил эксперт.

Он предложил обратить внимание на появившийся в 2024 году в России новый инструмент — Программу долгосрочных сбережений (ПДС), разработанную Минфином и Банком России.

Софинансирование по ПДС доступно всем гражданам, вне зависимости от трудоустройства. В общей сложности можно получить до 360 000 рублей на протяжении 10 лет. Наряду с этим плательщики НДФЛ имеют право на налоговые вычеты, что делает участие в программе еще более выгодным.

«В результате к пенсионному возрасту формируется финансовый резерв, составляющий существенную прибавку к основной государственной пенсии. Таким образом, программа долгосрочных сбережений дает возможность самостоятельно формировать будущий доход и обеспечить себе денежную стабильность в зрелом возрасте, не ограничиваясь исключительно государственной пенсией и периодическим повышением размера предусмотренных ею выплат», — отметил Роман Карнеев.

Кроме этой программы эксперт отметил и другие варианты повышения своей пенсии в будущем. Сделать это можно за счет:

  • трудоустройства с высокой официальной зарплатой;
  • покупки дополнительных баллов (ИПК) через добровольные взносы;
  • наличия трудового стажа в районах Крайнего Севера, который дает повышенную фиксированную выплату;
  • корпоративные пенсионные программы;
  • поздний выход на пенсию, что существенно увеличит итоговые выплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами