Стало известно, кто из россиян будет работать на четырехдневке

Экономист Суетин: на четырехдневку перейдут компании с конвейерным производством
Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»

На четырехдневную рабочую неделю в России перейдут только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Александр Суетин.

К массовому конвейерному производству относятся автомобиле-, двигателе- и тракторостроение, станкостроение, приборостроение, компьютерное, подшипниковое, часовое производство.

«Сначала российские предприятия начнут сокращать премии и другие надбавки к окладу. На четырехдневную рабочую неделю могут перейти только предприятия, работающие с массовым конвейерным производством. Предприятия, где производственный процесс не требует одновременного массового участия коллектива, будут проводить сокращение зарплат в более скрытой форме. Основная масса предприятий может перейти на выплату «голого» оклада, в результате чего работники будут сами увольняться, к чему некоторые предприятия и стремятся», — отметил Суетин.

По его словам, для россиян плюсов практически нет: сокращение рабочей недели вызвано исключительно стремлением предприятий снизить затраты на оплату труда. При этом интенсивность работы будет возрастать, подчеркнул экономист. В развитых странах переход на сокращенную неделю часто вызван тем, что растущая автоматизация производства ведет к росту производительности труда, и работник может меньше трудиться при том же, и, возможно, даже растущем уровне дохода, пояснил Суетин.

«АвтоВАЗ» с конца сентября может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на автомобили. С 29 числа заводы компании, возможно, будут работать в сокращенном режиме. По данным автопроизводителя, в 2025 году продажи легковых машин Lada снизились на 25%. Меры господдержки и повышение утилизационного сбора не смогли изменить ситуацию. Еще летом часть сотрудников отправили в длительные отпуска, теперь корректировка коснулась и производственного графика. Аналогичные шаги ранее предприняли другие крупные игроки отрасли — ЛиАЗ, ГАЗ, ПАЗ и КАМАЗ.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, как в России оформляют четырехдневную рабочую неделю.

