Компания сына Черномырдина намерена купить российские активы американской компании

Компания сына экс-премьера России Виктора Черномырдина Андрея ООО «Соммарива» намерена приобрести российские активы американской компании Caterpillar, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания «Соммарива» подала иск в арбитражный суд Москвы к структурам Caterpillar с требованием согласия на продажу долей в четырех российских «дочках» концерна.

«При невыполнении вступившего в силу решения суда истец требует взыскивать с ответчиков по 5 млн руб. за каждый день просрочки», — говорится в публикации.

Предварительное заседание суда назначено на 13 октября.

В 2024 году «Интерфакс» сообщал, что российские активы американской компании Caterpillar, в том числе завод спецтехники в городе Тосно (ООО «Катерпиллар Тосно», Ленинградская область) и московская лизинговая дочерняя компания (ООО «Катерпиллар Файненшнл»), были переданы российской организации, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского бизнесмена Давида Амаряна.

Отмечается, что сделка была окончательно заключена к 14 июня 2024 года, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar получил московский ООО «ПСК - Новые решения», зарегистрированный в августе 2022 года.

Ранее БелАЗ анонсировал рестарт продаж фирменных ботинок с самосвалом.