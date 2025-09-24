На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Компания сына Черномырдина намерена купить российские активы американской компании

«Ъ»: компания Черномырдина-младшего хочет купить российские активы Caterpillar
true
true
true
close
Shutterstock/astudio

Компания сына экс-премьера России Виктора Черномырдина Андрея ООО «Соммарива» намерена приобрести российские активы американской компании Caterpillar, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания «Соммарива» подала иск в арбитражный суд Москвы к структурам Caterpillar с требованием согласия на продажу долей в четырех российских «дочках» концерна.

«При невыполнении вступившего в силу решения суда истец требует взыскивать с ответчиков по 5 млн руб. за каждый день просрочки», — говорится в публикации.

Предварительное заседание суда назначено на 13 октября.

В 2024 году «Интерфакс» сообщал, что российские активы американской компании Caterpillar, в том числе завод спецтехники в городе Тосно (ООО «Катерпиллар Тосно», Ленинградская область) и московская лизинговая дочерняя компания (ООО «Катерпиллар Файненшнл»), были переданы российской организации, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского бизнесмена Давида Амаряна.

Отмечается, что сделка была окончательно заключена к 14 июня 2024 года, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar получил московский ООО «ПСК - Новые решения», зарегистрированный в августе 2022 года.

Ранее БелАЗ анонсировал рестарт продаж фирменных ботинок с самосвалом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами