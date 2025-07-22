БелАЗ анонсировал рестарт продаж фирменных ботинок с самосвалом

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ вернет в продажу фирменные мужские ботинки с логотипом и силуэтом карьерного самосвала. Старт продаж намечен на 2 августа, сообщается в Telegram-канале завода.

В этот день в Жодино (город в Минской области Белоруссии, там расположено предприятие) состоится фестиваль с выставкой техники, праздничным концертом и интерактивно-развлекательной программой. На афише мероприятия изображены желтые ботинки с пометкой «старт продаж».

В ноябре 2024 года на фирменные ботинки БелАЗа возник ажиотажный спрос, после чего они исчезли из продажи. С выпуском ботинок белорусский автопроизводитель пошел по пути американского Caterpillar, активно продающего одежду и обувь под своим брендом.

Ранее МАЗ выпустил линейку колбас под своим брендом.