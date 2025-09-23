Спецпредставитель президента анонсировал реформу миграционной политики в России

В России возможна реформа миграционной политики, заявил «Газете.Ru» спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Когда об одном и том же говорят с разных сторон, это означает, что тема перезрела и требует разрешения. На днях наш президент не стал отрицать возможности реформы миграционной политики, имея в виду отмену системы трудовых патентов. Наша идея, наконец, проросла. Так уж совпало, что ровно два года назад, еще будучи бизнес-омбудсменом, я направлял Владимиру Путину предложение кое-что поменять. Потом мы развивали эту тему внутри политсовета «Новых людей», который я возглавляю. Главная мысль была одна: патентная система трудовой миграции себя изжила и стала источником социальной напряженности. Ей не довольны ни бизнес, ни население, ни государство», — отметил Титов.

По его словам, в России сложилась ситуация, при которой миграционная политика не устраивает никого — бизнес недоволен отсутствием прозрачных и понятных административных процедур при найме иностранной рабочей силы. Население выражает раздражение: в обществе накапливается социальная напряженность, а в школах нарастает культурный конфликт, добавил спецпредставитель. Государство также не удовлетворено происходящим и ужесточает проверки, прибегая порой к мерам в отношении мигрантов, которые приводят к дипломатическим протестам, посетовал Титов.

По его мнению, выход из тупика лежит в более четком разграничении режимов въезда. Титов пояснил, что для краткосрочного пребывания — до года — правила должны быть максимально упрощенными, но исключительно для работы. Семьи таких работников должны оставаться у себя на родине. При сроке свыше года необходимо вводить дополнительные требования: прежде всего, тестирование на знание русского языка, уверен эксперт. Причем изучать его мигранты и члены их семей должны еще до приезда, особенно если речь идет о детях, которые собираются учиться в российских школах, уточнил Титов.

Он добавил, что в обоих сценариях ключевым условием въезда должен стать заранее оформленный трудовой контракт.

«Сегодня многие приезжие пересекают границу, а работу начинают искать уже по месту, что создает хаос. Работодатель, пригласивший иностранного сотрудника, обязан нести полную ответственность за его быт, медицинское обслуживание и, при необходимости, расходы на депортацию. Такой подход позволил бы установить естественный баланс интересов бизнеса, общества и государства, снизить напряженность и придать миграционной политике предсказуемость», — заключил Титов.

