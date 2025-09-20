На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав хочет урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами

Минздрав предложил решить вопрос с правами работающих мигрантов в сфере ОМС
Александр Кряжев/РИА Новости

В Минздраве предложили решить вопрос с предоставлением временно работающим в стране иностранцам прав в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что собираются урегулировать этот вопрос в проекте федерального закона. Минздрав также выступает за обмен данными о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в России иностранцах и лицах без гражданства.

Два дня назад мэр Москвы Сергей Собянин на столичном финансовом форуме обратил внимание на страховые выплаты для неработающих россиян. Чиновник рассказал, что столица платит в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 180 млрд за тех, кто не работает. Граждане должны делать взносы за пенсионеров, студентов, учащихся и многодетных мам, которые ухаживают за детьми. Однако в стране много тех, кто не трудится и даже не подал заявление о соцподдержке. Собянин призвал «заняться» этой проблемой.

Ранее Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию.

