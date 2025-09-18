На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объяснил, почему нельзя «напечатать денег и раздать»

Путин предупредил, что раздача денег приведет к инфляции
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме рассказал, почему нельзя «напечатать денег и раздать».

«Много соблазнов появляется. Вот сейчас напечатать денег, раздать, но какой будет результат? Инфляция», — сказал российский лидер.

На этой же встрече Путин заявил, что идея налога на роскошь разумна, но при ее реализации нужно не переусердствовать. Президент напомнил про опыт других стран. Так, Соединенные Штаты во время Вьетнамской и Корейской войн повышали налоги гражданам с высокими доходами.

По словам главы государства, очень важно, чтобы россияне при налогообложении видели, что их средства направляются на конкретное благородное дело.

18 сентября в Ново-Огарево прошла встреча Путина с лидерами фракций Государственной думы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во встрече приняли участие Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей МироновСправедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.

