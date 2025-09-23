На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик ответил, когда курс доллара поднимется до 100 рублей

Аналитик Голубовский: курс доллара может подняться до 100 рублей к концу года
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара может подняться до 92-100 рублей к концу 2025 года, в октябре он будет находиться в районе 88 рублей. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

По его словам, для сильного скачка курса американской валюты должно произойти дополнительное событие, которое выступило бы в качестве драйвера такого движения. Он отметил, что некоторые события все же могут ускорить девальвацию рубля.

«Например, если в Америке случится финансовый кризис в октябре, а нефть за баррель улетит за 40 — это минус 30%, тогда процесс пойдет «повеселее». Что еще может его спровоцировать? Если военное руководство России, например, примет решение усилить военные действия и начнет мобилизовывать ресурсы», — заключил Голубовский.

Накануне данные платформы Trading View показали, что курс доллара превысил 84 рубля в ходе торгов на межбанковском рынке. По состоянию на 16:43 мск доллар рос на 0,95%, до 84,4 рубля. К 17:06 мск американская национальная валюта упала до 83,68 рубля. При этом курс евро поднимался до 99,2 рубля.

Ранее экономист оценил вероятность резкого укрепления рубля до конца года.

