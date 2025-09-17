Экономист оценил вероятность резкого укрепления рубля до конца года

До конца года резкое укрепление рубля к доллару (на 10% и более) исключено. Такое мнение высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Курс определяется балансом спроса и предложения на зарубежную валюту. Для того, чтобы рубль укрепился, в России либо должно существенно увеличиться предложение валюты, либо существенно снизиться спрос на нее. Предложение у нас может увеличиться в одном случае — если вдруг все почему-то захотят продать валюту, которая есть. Также резкое укрепление рубля возможно, если очень резко вырастут цены экспорта, и тогда мы увидим некоторое усиление спроса на рубль. Второй фактор, который давит на нацвалюту, — это спрос на импорт. Рубль резко укрепится при существенном сокращении импорта (в два раза) или падении экономики. До конца года вероятность такого сценария составляет 0%», — отметил Федоров.

Курс доллара на внебиржевом рынке к 12:52 мск 17 сентября составил 83,18 рубля. С начала года американская валюта подешевела к российской примерно на 19–20 рублей или на 18–20%.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил об аномальном курсе рубля.