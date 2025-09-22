На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курс доллара превысил 84 рубля

Курс доллара превысил 84 рубля на межбанковском рынке
Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара превысил 84 рубля в ходе торгов на межбанковском рынке. Об этом свидетельствуют данные платформы Trading View.

По состоянию на 16:43 мск доллар рос на 0,95%, до 84,4 рубля. К 17:06 мск американская национальная валюта упала до 83,68 рубля.

При этом курс евро поднимался до 99,2 рубля.

9 сентября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев сообщил, что повышение курса доллара до 100 рублей не является базовым сценарием, но это возможно к декабрю. По его словам, вложения в доллары по-прежнему несут неоправданно большой риск, и в целом покупать эту валюту целесообразно только под зарубежные поездки.

16 сентября инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что в октябре доллар будет стоить 83–86 рублей, евро — 97–101 рубль, юань — 11,7–12,2 рубля. Из факторов давления на курс рубля эксперт назвал геополитическую неопределенность, риски новых санкций.

Ранее россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года.

