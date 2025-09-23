На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о заключении крупного контракта между Boeing и Узбекистаном

Трамп: Boeing продаст Узбекистану самолеты на $8 млрд
Ken Cedeno/Reuters

Узбекистан заключил контракт с американской авиастроительной корпорацией Boeing на сумму более $8 млрд. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава Белого дома назвал заключенную сделку «грандиозной» и поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с ее подписанием. В соответствии с ней авиакомпания Uzbekistan Airways купит 22 лайнера Boeing Dreamliner 787 на сумму свыше $8 млрд.

Трамп подчеркнул, что соглашение создаст в США более 35 тысяч рабочих мест. Американский президент назвал своего узбекского коллегу человеком слова, с которым будет продолжена совместная работа над многими другими вопросами.

22 сентября турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер сообщил, что во время встречи Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждаться закупка около 250 пассажирских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов.

