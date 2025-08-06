Эфиопия отказалась предоставлять России гражданские самолеты

Эфиопия отказала России в аренде гражданских самолетов. Об этом пишет издание Capital со ссылкой на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA).

По данным издания, в ECAA указали на отсутствие полномочий давать распоряжения национальному перевозчику относительно лизинга самолетов.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — отметил генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

5 августа портал CH-Aviation со ссылкой на ECAA сообщал, что российская сторона выразила заинтересованность в аренде самолетов с обслуживанием у Ethiopian Airlines.

После начала спецоперации на Украине российские авиакомпании столкнулись с проблемами с поставкой запчастей и обслуживанием бортов из-за санкций.

1 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в воздух в августе. По словам Алиханова, на борту МС-21 будут только российские системы.

В апреле Россия обращалась к США с просьбой о покупке пассажирских самолетов Boeing.

Ранее сообщалось, что в России урежут расходы на производство самолетов и вертолетов.