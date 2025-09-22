На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог раскрыл возможные темы переговоров между Эрдоганом и Трампом в США

Политолог Озер: Эрдоган и Трамп обсудят безопасность Украины и саммит лидеров
Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения переговоров между лидерами государств. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «АнкараМосква» Энгин Озер.

«Турция остается одной из немногих стран, способных добиться согласия сторон по вопросу гарантий безопасности для Украины», — заявил он.

По словам Озера, Анкара способна предложить собственные инициативы в данном вопросе, что могло бы оказать позитивное влияние на результаты мирных переговоров. Политолог отметил, что в повестку предстоящей встречи входят вопросы оборонного взаимодействия, включая поставки истребителей F-16, закупку около 250 пассажирских самолетов Boeing для Turkish Airlines и обстановку в секторе Газа.

Помимо этого, одной из тем может стать встреча Трампа, президента России Владимира Путина и их украинского коллеги Владимира Зеленского.

Президент США 19 сентября объявил, что планирует провести встречу с турецким коллегой. Трамп отметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

