Россиянам назвали факторы, которые заставляют их жить от зарплаты до зарплаты

Специалист Карпычева: финансовый план поможет контролировать расходы
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие личного финансового плана и склонность к импульсивным покупкам могут заставлять жить от зарплаты до зарплаты. Об этом «Москве 24» рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

По ее словам, финансовый план лучше составлять на год в письменном или электронном виде, отдельным блоком в нем стоит прописать основные ежемесячные расходы: на проезд, еду, коммунальные услуги, детские кружки и так далее. Стоит также указать возможные крупные траты, например, оформление страховки на машину, оплата образования, отпуск, а также прикинуть расходы на праздники. Это позволит понять, какая часть зарплаты должна оставаться неприкосновенной — ее нужно сразу откладывать.

Тем, кто любит делать импульсивные покупки, эксперт посоветовала завести для этого отдельную строку расходов, чтобы процесс был контролируемым.

«Однако все же надо понимать, что такие покупки загоняют в психологическую ловушку и заставляют тратить заработанное на пустяки. Чтобы было легче от них отказаться, рекомендую составить список: как можно порадовать себя без денег. И конечно, важно хвалить себя за каждый обдуманный шаг при распределении финансов», — отметила Карпычева.

Международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова до этого говорила, что размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода.

Ранее россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей к пенсии.

