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Россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей к пенсии

Глава НАПФ Беляков: россияне могут накопить 1 млн рублей к пенсии с помощью ПДС
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Россияне могут скопить 1 млн рублей, откладывая из зарплаты в 70 тыс. рублей 1,4 тыс. рублей по программе долгосрочных сбережений, сказал «Газете.Ru» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это возможность без особого труда накопить деньги человеку любого возраста независимо от уровня дохода. Нужно всего лишь регулярно пополнять счет, внося посильные суммы, и не забывать оформлять налоговые вычеты. Внутри программы личные взносы граждан умножаются благодаря софинансированию от государства. Размер господдержки при этом зависит от доходов участника. Люди с небольшими доходами — до 80 тыс. рублей в месяц получают ее в максимальном объеме: на каждый вложенный рубль им начисляют рубль сверху от государства. Например, человек 40 лет хочет с помощью ПДС накопить 1 млн рублей к пенсии. Допустим, его заработок составляет около 70 тыс. рублей в месяц. Тогда ему надо откладывать всего лишь по 1,4 тыс. рублей в месяц, чтобы к моменту наступления пенсионных оснований — 55 годам — скопить на счете требуемую сумму», — отметил Беляков.

По его словам, если человек, накопив с ПДС свой миллион, оформит срочную выплату, то сможет в течение 10 лет получать примерно 8,8 тыс. рублей ежемесячно. Если же он выберет пожизненную выплату, то сможет получать по 3,2 тыс. рублей в месяц до конца своих дней. В то же время женщине 40 лет с зарплатой свыше 150 тыс. рублей в месяц нужно будет откладывать по 2 тыс. рублей в месяц в ПДС, чтобы к 55 годам скопить с помощью ПДС 1 млн рублей. Она сможет забрать свои сбережения разом или оформить периодические выплаты — по 8,6 тыс. рублей ежемесячно в течение 10 лет или по 3,1 тыс. рублей ежемесячно до конца жизни, подчеркнул Беляков.

«Естественно, если начать копить позже, потребуется вносить большие суммы. Так, женщине с доходом в 70 тыс. рублей в возрасте 45 лет необходимо будет отчислять на ПДС-счет по 2,3 тыс. рублей в месяц, чтобы к 55 годам скопить 1 млн рублей. Она сможет забрать всю сумму разом или получать ее равными частями. Например, по 8,6 тыс. рублей ежемесячно в течение 10 лет или по 2,6 тыс. рублей до конца жизни. Если такая женщина начнет накопления еще позже — в 50 лет, ей придется вносить уже по 9 тыс. рублей ежемесячно, чтобы в 55 начать получать свой 1 млн рублей», — подытожил Беляков.

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