На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказала, кому лучше обзавестись крупной суммой денег

Доцент Ермилова: размер финансовой подушки зависит от стабильности дохода
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. Об этом рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Финансовая подушка — это запас денежных средств, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов или потерь доходов», — уточнила она.

По словам Ермиловой, размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. При этом обычно советуют хранить достаточно средств для покрытия расходов на проживание от трех месяцев до одного года.

«Я все же рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка», — отметила доцент.

Формирование финансовой подушки требует времени, дисциплины и планирования. Для достижения цели нужно упорядочить бюджет, сократить ненужные расходы, регулярно откладывать определенные суммы, обратить внимание на инвестиционные инструменты и подумать о способах увеличения своего дохода.

До этого почти четверть (24%) россиян заявили, что активно готовят финансовую подушку для своих детей. При этом они не намерены сажать их себе на шею, а просто готовы дать возможность для старта по жизни или прийти на помощь в трудную минуту.

Среди наиболее распространенных форм материальной помощи оказались накопления на первоначальный взнос по ипотеке (33%), покупка квартиры (18%) или автомобиля (9%). Родители также готовы покрывать расходы на съемное жилье, помогая молодым людям встать на ноги (17%). Открывают и отдельные счета на детей (15%), стремясь создать задел на будущее.

Ранее россиянам посоветовали не жертвовать отпуском на море ради финансовой подушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами