Финансист рассказала, кому лучше обзавестись крупной суммой денег

Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. Об этом рассказала агентству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Финансовая подушка — это запас денежных средств, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов или потерь доходов», — уточнила она.

По словам Ермиловой, размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. При этом обычно советуют хранить достаточно средств для покрытия расходов на проживание от трех месяцев до одного года.

«Я все же рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка», — отметила доцент.

Формирование финансовой подушки требует времени, дисциплины и планирования. Для достижения цели нужно упорядочить бюджет, сократить ненужные расходы, регулярно откладывать определенные суммы, обратить внимание на инвестиционные инструменты и подумать о способах увеличения своего дохода.

До этого почти четверть (24%) россиян заявили, что активно готовят финансовую подушку для своих детей. При этом они не намерены сажать их себе на шею, а просто готовы дать возможность для старта по жизни или прийти на помощь в трудную минуту.

Среди наиболее распространенных форм материальной помощи оказались накопления на первоначальный взнос по ипотеке (33%), покупка квартиры (18%) или автомобиля (9%). Родители также готовы покрывать расходы на съемное жилье, помогая молодым людям встать на ноги (17%). Открывают и отдельные счета на детей (15%), стремясь создать задел на будущее.

