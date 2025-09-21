На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским пенсионерам рассказали о возможности получить доплаты к 1 октября

Эксперт Виноградов: в регионах РФ пенсионерам полагается доплата к 1 октября
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В некоторых российских регионах пенсионеры смогут получить доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Собеседник агентства уточнил, что эти меры не входят в перечень федеральных обязательств. Таким образом их реализация зависит от решений региональных и местных властей.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — обращает внимание Виноградов.

Эксперт среди прочего посоветовал пенсионерам заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр. Там гражданам расскажут, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления, резюмировал профессор.

16 сентября председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что с 2026 года индексация пенсий россиянам будет осуществляться в два этапа. По его словам, первая индексация будет проведена с 1 февраля, она коснется страховой пенсии. Чирков отметил, что страховая пенсия будет формироваться на уровне прошлогоднего роста цен.

13 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда. Лидер фракции Леонид Слуцкий заявил, что подобная мера позволит усилить социальную поддержку пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

Ранее Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для «лоботрясов».

