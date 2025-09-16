Председатель Соцфонда рассказал о росте пенсий в следующем году

С 2026 года индексация пенсий россиянам будет осуществляться в два этапа. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Он уточнил, что первая индексация произойдет с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Чирков отметил, что страховая пенсия будет формироваться на уровне прошлогоднего роста цен.

Вторая индексация пройдет с 1 апреля. Это увеличение пенсий будет зависеть от доходов Социального фонда, формируемых из связанных с уровнем зарплат страховых взносов.

13 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить надбавку к пенсии с 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. По его мнению, это нужно, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен, а такой подход стал бы эффективным средством социальной поддержки старшего поколения.

Ранее россиянам рассказали, кто может получать пенсию в 100 тысяч рублей.