На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В правительстве назвали самую быстрорастущую индустрию в России

Чернышенко: туристическая отрасль является самой быстрорастущей в стране
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

В настоящее время самой быстрорастущей отраслью в стране является туризм, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Это самая быстрорастущая индустрия в нашей стране, которая растет каждый год больше чем на 10%», — отметил замглавы правительства.

По его словам, количество туристических поездок в РФ достигло 100 млн, а к 2030 году, согласно поручению президента России Владимира Путина, показатель должен составить 130 млн поездок.

5 сентября соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин сообщил, что взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечал, что безвиз в отношении российских туристов уже привел к росту спроса на авиабилеты в Китай в 1,5 раза. Стоимость туров, по его словам, будет колебаться в зависимости от курсов валют этой осенью.

Ранее Египет предложил расширить направления российского туризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами