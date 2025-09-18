В правительстве назвали самую быстрорастущую индустрию в России

В настоящее время самой быстрорастущей отраслью в стране является туризм, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Это самая быстрорастущая индустрия в нашей стране, которая растет каждый год больше чем на 10%», — отметил замглавы правительства.

По его словам, количество туристических поездок в РФ достигло 100 млн, а к 2030 году, согласно поручению президента России Владимира Путина, показатель должен составить 130 млн поездок.

5 сентября соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин сообщил, что взаимное решение России ввести безвизовый режим с Китаем увеличит въездной турпоток в среднем на 25%.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечал, что безвиз в отношении российских туристов уже привел к росту спроса на авиабилеты в Китай в 1,5 раза. Стоимость туров, по его словам, будет колебаться в зависимости от курсов валют этой осенью.

Ранее Египет предложил расширить направления российского туризма.