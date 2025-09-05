На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сделал прогноз по поводу инфляции в России

Путин: России удастся снизить инфляцию, сохранив темпы роста экономики
Кристина Кормилицына/РИА Новости

России удастся снизить инфляцию, сохранив достаточные темпы роста экономики. Такую уверенность выразил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию его выступления ведет Telegram-канал Кремля.

«Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции», — сказал президент.

Он также отметил высокий профессионализм правительства России и Центробанка в методах борьбы с инфляцией. Глава государства подчеркнул, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что этой осенью отдельные продукты, в частности овощи и зерно, в российских магазинах вырастут в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. При этом он отметил, что резкого скачка цен из-за низкого урожая наблюдаться не будет. По словам экономиста, в среднем ожидается хороший урожай, который сможет покрыть нужды внутреннего рынка. Он считает, что потребности населения будут закрыты с запасом на случай роста потребления, и при грамотном обращении с импортом на рынке не будет никаких проблем.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще экономить на фоне роста цен на продукты.

