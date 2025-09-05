Путин сделал прогноз по поводу инфляции в России

России удастся снизить инфляцию, сохранив достаточные темпы роста экономики. Такую уверенность выразил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию его выступления ведет Telegram-канал Кремля.

«Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции», — сказал президент.

Он также отметил высокий профессионализм правительства России и Центробанка в методах борьбы с инфляцией. Глава государства подчеркнул, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что этой осенью отдельные продукты, в частности овощи и зерно, в российских магазинах вырастут в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. При этом он отметил, что резкого скачка цен из-за низкого урожая наблюдаться не будет. По словам экономиста, в среднем ожидается хороший урожай, который сможет покрыть нужды внутреннего рынка. Он считает, что потребности населения будут закрыты с запасом на случай роста потребления, и при грамотном обращении с импортом на рынке не будет никаких проблем.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще экономить на фоне роста цен на продукты.