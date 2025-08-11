На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предупредил о негативном эффекте дефляции на экономику России

Экономист Холод: дефляция может серьезно навредить российской экономике
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В России на фоне снижения цен на некоторые товары предположили начало дефляции. С 29 июля по 4 августа цены в стране понизились на 0,13 %. Однако это связано с сезонными колебаниями стоимости товаров на потребительском рынке, убежден доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. О дефляции, которая может серьезно навредить российской экономике, речи пока не идет, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Дефляция, как и инфляция — это изменение масштаба цен. То есть она предполагает не то, что стоимость какого-то отдельного продукта на процент уменьшилась, а что вся система цен поползла вниз. Поэтому если в стране, допустим, цены на бензин растут, а на картошку падают, то это просто такая динамика цен», — подчеркнул эксперт.

По его словам, общий индекс цен периодически снижается при небольшой инфляции, что является обычным цикличным явлением. Так, например, заметно дешевеет картофель, но это происходит после скачка цен на него весной и в начале лета. В целом удешевление плодоовощной продукции означает, что в годовом выражении номинальные цены выросли в рамках инфляции, пояснил специалист.

Дефляция – это негативное явление для экономики, так как приводит к стагнации, вызывая низкий спрос практически по всем товарным группам и снижая ВВП, отметил экономист. По его словам, если это явление произойдет в полном масштабе, то участники рынка действительно будут активно снижать цены, но при этом производство начнет сокращаться, а экономические показатели поползут вниз. Происходит это обычно вследствие «болезненных причин», подчеркнул Холод.

«Поэтому для экономики Российской Федерации, которая все-таки должна расти, как и любая другая экономика, наилучшая ситуация — это инфляция 1-2 % в год. Такой процентаж достаточен для того, чтобы обеспечить экономический рост с учетом роста эффективности на 3-4 %», — объяснил эксперт, отметив, что такие показатели были бы наиболее благоприятным вариантом для экономической жизни страны.

В любом случае, при резком и сильном снижении цен на товары компании начнут сокращать, а то и закрывать производства, так как не смогут справиться с издержками. В конечном итоге это все равно приведет к сокращению предложения и росту цен, заключил эксперт.

Напомним, в конце июля Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию, с 15 по 21 июля она составила 0,05%. По данным Росстата, цены снизились на на плодоовощную продукцию. В то же время цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — практически не изменились.

Ранее россиянам рассказали, какие товары подорожают в сентябре.

