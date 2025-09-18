Силуанов назвал третьего главного союзника России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что союзниками России, кроме армии и флота, являются устойчивые финансы. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме (МФФ), сообщает ТАСС.

Для того, чтобы в России финансы были устойчивыми, Минфин предлагает и закладывает в бюджете снижение зависимости от различных ограничений «будь то центовых, будь то объемных», объяснил министр.

В рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

15 сентября президент России Владимир Путин высоко оценил усилия по снижению инфляции в стране. Он отметил, что прирост ВВП РФ за семь месяцев текущего года составил 1,1%.

В августе 2025 года Антон Силуанов сообщал, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в текущем году составит не менее 1,5%.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку в России.