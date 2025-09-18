На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик предупредил россиян о невыгодности рассрочек

Аналитик Моженков: рассрочки могут быть невыгодны россиянам
Сергей Пятаков/РИА Новости

Бесплатные рассрочки, которые предлагают банки, могут быть невыгодны, поскольку зачастую они сопровождаются ограничениями. Об этом Pravda.Ru рассказал инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков.

Так, например, бонусы по другим картам (кэшбэк или беспроцентный период) могут аннулироваться, предупредил эксперт.

«Даже если рассрочка кажется бесплатной, банк получает прибыль через эквайринг и оборот средств клиентов, которые находятся в его распоряжении. Основная финансовая выгода проявляется, когда клиент не вносит платеж вовремя — тогда применяются высокие проценты», — отметил Моженков.

По его словам, магазины могут предоставлять скидки, часть которых используется для организации рассрочки. В связи с этим льготу по платежам будут формировать не за счет кредитной организации, а за счет первоначальной скидки на товар. Эксперт добавил, что иногда кредитная карта может оказаться выгоднее рассрочки, если использовать ее грамотно с учетом льготного периода.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев до этого сообщил «Газете.Ru», что полная стоимость рассрочки может быть 115%, тогда как микрозайма — 44%.

Ранее сообщалось, что Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России.

