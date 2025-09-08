Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России

В России Changan делает скидку 20%, чтобы клиент смог взять рассрочку, заявил в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

«Сегодня рынок таков, что для продажи продукта приходится доплачивать почти 20% его стоимости. Это своего рода «субсидия», позволяющая клиенту получить адекватную ставку по кредиту (до 10%) или рассрочку. Все это делается не от хорошей жизни. Это условия, на которых клиент сегодня готов покупать машину», — сказал Кулагин.

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.