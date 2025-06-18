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Россиянам рассказали, почему не стоит брать рассрочку

Финансист Мехтиев: полная цена рассрочки в России может достигать 115%
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Полная стоимость рассрочки может быть 115%, тогда как микрозайма — 44%, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«При микрозайме на 30 тыс. рублей на 180 дней максимальная полная стоимость кредита — 44%. А при «рассрочке» на 12 тыс. рублей за шесть недель с комиссией в 10% реальная ставка — 115%. Пока кредиты строго регулируются, рассрочка — лазейка: ей пользуются и торговые компании, и платформы, и банки, предлагая услугу, которая не подпадает под ограничения по ставкам и комиссии. Формально рассрочка не является финансовой услугой. Это позволяет юридическим лицам не соблюдать требования закона: по ставкам, комиссиям, взысканию долгов», — отметил Мехтиев.

По его словам, попытки увеличить порог учета рассрочки с 15 тыс. до 60 тыс. или даже 100 тыс. рублей — это «не про защиту граждан, а про удобство бизнеса». Эксперт подчеркнул, что если торговые компании хотят предлагать рассрочку, нужно это делать без комиссий и с соблюдением лимитов по штрафам. А при отсутствии идентификации и учета в бюро кредитных историй возрастает и риск отмывания денег, и вовлечения уязвимых граждан в еще большую долговую яму, считает Мехтиев. Он также выступил за регулирование сегмента рассрочки. Мехтиев добавил, что ЦБ не раз предупреждал — без учета рассрочек в структуре долга невозможно контролировать долговую нагрузку россиян. Между тем, поручения президента РФ прямо указывают: если рассрочка — не от финансовой организации, она должна быть бесплатной, заключил эксперт.

В России предложили поднять до 100 тыс. рублей порог на покупки через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом) без передачи данных в бюро кредитных историй. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо «Общественной потребительской инициативы» в Госдуму. В нынешней редакции законопроекта эта сумма равна 15 тыс. — получить займы свыше будет сложнее. В итоге клиентов отрежут от возможности купить мебель и крупную бытовую технику в условиях, когда банковские кредиты недоступны — людям придется идти в МФО и к серым кредиторам, опасаются общественники.

Ранее эксперт назвал риски при покупке квартиры в рассрочку.

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