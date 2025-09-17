На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин продлил спецмеры во внешней торговле

Путин продлил спецмеры РФ во внешней торговле до конца 2027 года
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого продлил специальные меры РФ во внешней торговле до конца 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Своим указом глава государства продлил действие мер, введенных 8 марта 2022 года. В рамках документа правительство России приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, которые ранее ввезли в страну из-за рубежа. Исключением стали продукция из дружественных стран и товары, ввозимые россиянами для личных нужд.

Данные ограничения неоднократно продлевались. Теперь они будут действовать до 31 декабря 2027 года.

В июне Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Документ предусматривает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки».

Ранее Путин продлил действие плана обороны РФ на два года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами