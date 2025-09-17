Путин продлил спецмеры во внешней торговле

Путин продлил спецмеры РФ во внешней торговле до конца 2027 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого продлил специальные меры РФ во внешней торговле до конца 2027 года. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Своим указом глава государства продлил действие мер, введенных 8 марта 2022 года. В рамках документа правительство России приостановило вывоз более 200 наименований товаров и оборудования, которые ранее ввезли в страну из-за рубежа. Исключением стали продукция из дружественных стран и товары, ввозимые россиянами для личных нужд.

Данные ограничения неоднократно продлевались. Теперь они будут действовать до 31 декабря 2027 года.

В июне Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Документ предусматривает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки».

Ранее Путин продлил действие плана обороны РФ на два года.