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Путин продлил на полгода ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил до конца 2025 года ответные меры на потолок цен на нефть РФ
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Документ продляет до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки» (G7).

В конце мая глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о потолке цен на российскую нефть в коммюнике G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков организации в канадском Банфе.

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Уточнялось, что ограничения рассматриваются в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России. В издании отметили, что инициатива пока не получила единогласной поддержки всех 27 государств — членов ЕС, а также стран «Большой семерки».

Ранее стало известно, когда ЕС проголосует по новым санкциям против России.

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