Путин продлил на полгода ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия ответных мер РФ на потолок цены на российскую нефть. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Документ продляет до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны «Большой семерки» (G7).
В конце мая глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о потолке цен на российскую нефть в коммюнике G7 по итогам встречи министров финансов и глав центробанков организации в канадском Банфе.
До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Уточнялось, что ограничения рассматриваются в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России. В издании отметили, что инициатива пока не получила единогласной поддержки всех 27 государств — членов ЕС, а также стран «Большой семерки».
Ранее стало известно, когда ЕС проголосует по новым санкциям против России.