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Путин продлил действие плана обороны РФ на два года

Путин подписал указ о продлении срока действия плана обороны РФ до 2027 года
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия плана обороны, вступившего в силу в 2021 году, на два года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально план обороны страны должен был действовать до 2025 года. Но глава государства продлил этот срок до 2027 года.

«Указ вступает в силу со дня его подписания», — подчеркивается в документе.

В марте 2025 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотной авиации в РФ. В частности, российский лидер потребовал от правительства до 1 июня текущего года проработать создание единой системы идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ожидается, что она будет работать в режиме реального времени.

Кроме того, глава государства поручил внедрить новый класс воздушного пространства, который должен упростить условия для эксплуатации дронов. Еще одно поручение заключается в формировании эффективной системы государственного управления в сфере беспилотной авиации.

Ранее в министерстве обороны РФ оценили возможность объединения БПЛА в одну сеть.

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