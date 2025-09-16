На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше пообещали оценить ущерб от закрытия границы с Белоруссией

В МВД Польши сообщили, что кабмин оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша оценит ущерб, который польские предприниматели понесли в связи с закрытием границы с Белоруссией, когда станет известна продолжительность закрытия границы. Об этом сообщается на сайте польского МВД.

«На основании этого правительство будет принимать решения о возможной государственной поддержке отдельных отраслей», — говорится в сообщении.

Данное решение связано с российско-белорусскими учениями Запад-2025, однако это не означает закрытия границы только на время учений, отметили в МВД.

С 12 сентября Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белоруссией. В одном из пограничных пунктов пропуска была установлена колючая проволока и заграждения.

11 сентября замглавы минобороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат.

Кроме того, для усиления восточного фланга НАТО в Польше альянс запустил операцию «Восточный страж».

Ранее Навроцкий дал согласие на пребывание в Польше войск стран — членов НАТО.

