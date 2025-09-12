НАТО запустило «Восточного стража» после прилета БПЛА в Польше

Для усиления восточного фланга НАТО после прилета дронов в Польше альянс запускает операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry), заявил на пресс-конференции генсек блока Марк Рютте.

«Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», — сообщил глава НАТО.

Рютте отметил, что в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Трамп сказал, что не будет никого защищать после прилета дронов в Польшу.