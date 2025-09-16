Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России

G7 хочет завершить работу над текстом новых санкций против РФ в течение 2 недель

Страны «Большой семерки» (G7) работают над новым пакетом антироссийских санкций, текст документа намерены подготовить в течение ближайших двух недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Европейский дипломат рассказал агентству, что ЕС отложит официальное внесение 19-го пакета санкций после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер в качестве условия для введения США собственных санкций.

Ранее США оказали давление на своих союзников по G7, требуя ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией, а также принять другие меры, чтобы подтолкнуть президента Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

На прошлой неделе Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны прекратить закупать российскую нефть.

Ранее глава минфина США высказался о пошлинах против Китая за закупку нефти РФ.