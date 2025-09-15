В Американской торговой палате в РФ назвали приоритеты при отмене санкций

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью ТАСС, что бизнес США просит администрацию президента Дональда Трампа отменить часть санкций против России.

По его словам, приоритетом для американских предпринимателей отмена запрета на новые инвестиции в Россию, снятие санкций с некоторых банков «для того, чтобы наладить платежи, и, <...> безопасность полетов, а также снятие запретов на отрасли, которым напрямую было запрещено сюда привозить свои товары». Речь шли о сфере энергетики, высоких технологий, а также о предметах роскоши и косметики.

15 сентября профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Deep Dive оценил планы президента США Дональда Трампа в отношении введения санкций против России.

По его словам, американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Евросоюза.

Также Трамп говорил, что санкции, которые европейские страны ввели в отношении России, являются слишком слабыми.

Ранее в ЕС рассказали о совместной работе с США над новыми санкциями против России.