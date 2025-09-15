На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США объяснили намерения Трампа отложить санкции против России

Профессор Миршаймер: Трамп отложит новые санкции против России для унижения ЕС
Leah Millis/Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Deep Dive оценил планы президента США Дональда Трампа в отношении введения санкций против России.

По его словам, американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Евросоюза.

»Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России», — добавил Миршаймер.

Он подчеркнул, что Трамп убежден, что необходимости учитывать мнение Европы в данном вопросе нет, и данное решение может усилить раскол между ЕС и США.

До этого Трамп заявил, что санкции, которые европейские страны ввели в отношении России, являются слишком слабыми. Американский лидер добавил, что готов ввести рестрикции против России, но при этом европейцы должны усилить свои санкции, чтобы они соответствовали действиям Вашингтона.

Ранее сенатор США признал неэффективность антироссийских санкций.

