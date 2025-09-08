В ЕС рассказали о совместной работе с США над новыми санкциями против России

Европейский союз (ЕС) занимается подготовкой новых санкций в отношении России в тесной координации с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, передает Reuters.ё

По данным Bloomberg, 19-й пакет санкций может быть направлен против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках. Кроме того, сообщалось, что часть мер Брюссель хочет скоординировать с Вашингтоном и уже сформировал делегацию, которая посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить возможность совместного введения санкций.

Накануне президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

До этого западные СМИ сообщили, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на существующую договоренность с Европой. По данным CNN, глава Белого дома опасается, что рестрикции могут привести к срыву процесса мирного урегулирования. Кроме того, Трамп не хочет портить свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас оба лидера согласны, что главная помеха на пути к миру на Украине — это позиция стран ЕС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию.