Трамп назвал слишком слабыми европейские санкции против России

Трамп: санкции Европы против России недостаточно жесткие
Jeenah Moon/Reuters

Санкции, которые европейские страны ввели в отношении России, являются слишком слабыми, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере, штат Нью-Джерси, отметил, что введенные государствами Европы антироссийские санкции являются недостаточно жесткими. По словам Трампа, он готов ввести рестрикции против России, но при этом европейцы должны усилить свои санкции, чтобы они соответствовали действиям Вашингтона.

13 сентября Трамп направил странам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

За день до этого Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина иссякает.

Ранее сенатор США признал неэффективность антироссийских санкций.

