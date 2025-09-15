На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В июле ЕС заплатил за российский газ минимальную сумму с 1999 года

Bela Szandelszky/AP

В июле Евросоюз заплатил минимальную с 1999 года сумму за российский трубопроводный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

По данным агентства, в сумме ЕС импортировал российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) на сумму €995 млн. При этом трубопроводного газа было закуплено на €338 млн, что стало минимумом с осени 1999 года.

Сегодня российский трубопроводный газ поступает в Европу только по газопроводу «Турецкий поток».

Накануне член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что европейские страны продолжают зависеть от российских энергоносителей и поэтому не могут отказаться от их закупки.

Пушков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, предложившего государствам ЕС отказаться от поставок российских энергоносителей, отметил, что общая доля РФ в потребляемом в Европе объеме трубопроводного газа превышает 11%. Венгрия и Словакия официально получают российский трубопроводный газ.

Ряд других европейских государств получают российский газ через трубопровод «Турецкий поток», при этом в первом квартале нынешнего года его объем возрос на 16%.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны прекратить закупать российскую нефть.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на фоне геополитической напряженности.

