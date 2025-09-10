На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нефть дорожает на фоне геополитической напряженности

Цены на нефть показали рост на опасениях по поводу поставок
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Мировые цены на нефть растут на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 14.25 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 1,02% — до $67,07 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI - на 1,07%, до $63,3.

На рост цен повлиял призыв президента США Дональда Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти, хотя слабые перспективы рынка ограничили его, говорится в публикации.

Днем ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп предложил Европейскому союзу повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти Это помогает поддерживать российскую экономику, несмотря на жесткие санкции со стороны США.

Также рынки отреагировали внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, где Израиль атаковал лидеров ХАМАС в Катаре.

Ранее Силуанов дал прогноз по ключевым вопросам российской экономики.

