В Москве напомнили, что Европа продолжает зависеть от российских энергоносителей

Европейские страны продолжают зависеть от российских энергоносителей и поэтому не могут отказаться от их закупки. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, предложившего государствам ЕС отказаться от поставок российских энергоносителей, отметил, что общая доля РФ в потребляемом в Европе объеме трубопроводного газа превышает 11 %. Венгрия и Словакия официально получают российский трубопроводный газ. Кроме того, ряд других европейских государств получает российский газ через трубопровод «Турецкий поток», при этом в первом квартале нынешнего года его объем возрос на 16 %. На Россию также приходится свыше 17 % всего потребляемого в Европе сжиженного природного газа (СПГ). Пушков подчеркнул, что в Евросоюзе прекрасно понимают о невозможности изменить такое положение до 2027 года. Причем не ясно, как ситуация изменится даже в 2027 году.

В связи с этим, по мнению сенатора, Европа пока не может отказаться от закупок российских нефти и газа.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает на фоне геополитической напряженности.