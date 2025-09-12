На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония ввела санкции против фонда Ахмата Кадырова

Япония ввела санкции против фонда Ахмата Кадырова и 10 физлиц из РФ
Reuters

Япония вводит санкции против 52 организаций, включая фонд имени Ахмата Кадырова, и 10 физлиц из России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил японский МИД, передает ТАСС.

В черный список Токио также вошли «Движение первых», »Тульский оружейный завод», ОЭЗ «Алабуга» и три организации из Белоруссии.

Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для их осуществления потребуется специальное разрешение МИД Японии.

Кроме того, Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из России с $60 до $47,6.

10 сентября генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что власти его страны решили закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», работавших на территории России. По его словам, причинами являются нынешнее состояние российско-японских отношений и «ситуация внутри РФ».

После этого российский МИД заявил, что правоохранители выявили нарушения в работе «Японских центров».

Ранее в России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии.

