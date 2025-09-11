На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила о нарушениях в работе «Японских центров» в России

Захарова: правоохранители выявили нарушения в работе «Японских центров» в России
Evgenia Novozhenina/Reuters

В России правоохранительные органы в ходе проверок выявили значительное число нарушений в работе филиалов некоммерческой организации «Японский центр» . Об этом сообщила ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Проверки организации правоохранительными органами выявили значительное число нарушений, в частности, связанных с использованием картографической продукции с искажением государственных границ Российской Федерации, а также предоставлением услуг без необходимых для этого по законодательству лицензий», — сказала дипломат.

Также она заявила, что посольство Японии в Москве заблаговременно уведомило МИД России о ликвидации организации.

«Это решение Токио о закрытии полностью финансируемого правительством Японии учреждения, задекларированные цели и задачи которого не соответствуют сегодняшней действительности, выглядит вполне логичным и своевременным», — отметила Захарова.

По ее словам, организация ранее вносила вклад в установление созидательного партнерства Японии и РФ, действуя на основе соответствующих межправительственных меморандумов 2000 и 2003 годов. Однако затем недружественный курс Токио привел к прекращению действия данных документов, подчеркнула дипломат.

10 сентября генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что власти его страны решили закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», работавших на территории России. По его словам, причинами являются нынешнее состояние российско-японских отношений и «ситуация внутри РФ».

Ранее в Японии призвали возобновить контакты с Россией.

