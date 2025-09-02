В России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии

Япония готовится предъявить России новые территориальные претензии. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, комментируя заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о том, что в 1945 году РФ якобы напала на Японию и оккупировала Курилы.

«Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает интересы РФ в области национальной безопасности.

Также Патрушев отметил, что в Токио не скрывают, что видят своими главными врагами две страны — Россию и Китай. По имеющейся информации, НАТО хотят воспользоваться этим и использовать японский флот, который, по словам Патрушева, является одним из мощнейших в мире, для боевых действий в самых разных уголках планеты.

Глава Морской коллегии выразил надежду на то, что в японских элитах «возобладает здравый смысл», и они перестанут «бряцать оружием» в сторону России и Китая. Патрушев добавил, что пока японцы не отказались от подобной враждебной политики, РФ «не может сидеть сложа руки» и продолжит наращивать оборонительный потенциал на Дальнем Востоке, а также заниматься усилением морской мощи в Тихом океане.

Правительство Японии не раз обвиняло Россию в «незаконной оккупации» Курильских остров. В, частности, в докладе японского МИД под названием «Синяя книга» прописано, что северные территории — острова, над которыми Япония имеет суверенитет, являются исконной территорией страны, но сейчас они «незаконно оккупированы Россией». В МИД Японии рассчитывают решить проблему с этой частью Курильских островов и заключить мирный договор с Россией спустя более полувека.

