Почти половина опрошенных россиян заявила, что им достаточно денег

ВЦИОМ: 49% опрошенных россиян считает, что им хватает денег
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Почти каждый второй житель России заявил, что ему хватает денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телефонный опрос Аналитического центра ВЦИОМ.

Исследование показало, что денег хватает 49% респондентов. В 2006 этот показатель составлял всего 18%. Примерно 32% опрошенных посчитали, что им скорее не хватает средств, 18%, что их совершенно недостаточно. Примечательно, что среди недовольных своим финансовым положением больше женщин, чем мужчин.

По словам эксперта Аналитического центра ВЦИОМ Алексея Ручина, опрос продемонстрировал происшедшие за последние 20 лет значительные структурные преобразования в оценках россиянами своего материального положения. Так, в 2006 году представителей малообеспеченных групп было значительно больше, сейчас же структура общества является более сбалансированной, с преобладанием в ней средних слоев населения.

Эксперт отметил, что за 20 лет страна перешла от пирамидальной модели общества, в которой благосостояние социальных групп уменьшалось от вершины к основанию, к ромбовидной модели, в которой основная часть населения имеет средний материальный достаток, а доли высокодоходных и низкодоходных групп находятся в равновесии.

10 сентября сообщалось, что в Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тыс. рублей.

Ранее Путин рассказал о сокращении уровня бедности в России за 10 лет.

