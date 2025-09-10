В Госдуме предложили признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей

Уровень бедности в России нужно считать по реальным тратам россиян, а не по методикам Росстата, где бедными считаются люди с доходом ниже 16 тысяч рублей. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился лидер партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1% во втором квартале этого года. При этом «граница бедности», по которой ведутся эти расчеты, составила 16 863 рубля. А теперь представим, как можно прожить на эти деньги. Треть из них, в лучшем случае, уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остается? 300 рублей в день на питание. А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — все, кушать уже не надо? Это не граница бедности, а грань выживания — по ней невозможно оценивать реальные масштабы явления. Можно установить границу и в 10, и в 5 тысяч рублей, и радоваться потом еще большему «снижению» бедности. Но это будет то же самое очковтирательство», — сказал он.

Миронов призвал оценивать уровень бедности россиян по прожиточному минимуму. По его словам, этот минимум должен соответствовать реальным расходам.

«В 2019 году «Справедливая Россия» совместно с экспертами РАН проводила расчеты: прожиточный минимум тогда составлял более 31 тысячи рублей. По опросам прошлого года, большинство граждан оценивали порог бедности в 43 тысячи рублей. Думаю, что эта сумма гораздо больше отвечает реалиям, чем граница Росстата. До конца года мы проведем свое новое исследование, рассчитаем сегодняшний прожиточный минимум. По предварительной оценке, он также составит не менее 43-45 тысяч. Это и будет реальная граница бедности. Да, по ней и бедность будет втрое выше», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.