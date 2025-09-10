Депутат Аксаков считает возможным снижение ключевой ставки до 17%

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что совет директоров Банка России в ближайшие дни может снизить ключевую ставку до 17%. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Но есть такие тенденции, которые говорят о том, что может быть даже более существенное снижение. Но я все-таки склоняюсь к 17%», — сказал Аксаков.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал «Газете.Ru» прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года. Он отметил, что ЦБ будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100—200 базисных пунктов, до 13% к концу года.

Заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, пройдет 12 сентября. Предыдущее снижение было 25 июля 2025 года. Тогда Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 18,00%.

Ранее стало известно, что будет с курсом доллара к концу года.